Боткинская больница загружена на 99 %, а реанимация – на все 100 %

Руководство больницы Боткина бьет тревогу. Мест в медучреждении почти не осталось.

«Сегодня мы заполнены практически на 99%. Порядка 35–40% больных переносят заболевание в тяжелой форме. Остальные — это средне-тяжелые пациенты. Как вы понимаете, легкие пациенты сейчас лечатся в амбулаторных условиях, — заявил врач 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — В отделениях реанимации 35 пациентов. Практически 100% заполнены все отделения. Таким образом мы на сегодняшний день и живем», — поделился Денис Гусев, главный врач больницы им. Боткина.

На данный момент в медучреждение ежедневно поступает в среднем 60 пациентов и примерно столько же выписывают.

Ранее Олег Эргашев, вице-губернатор заявлял, что без малого, почти все коронавриусные отделения заполнены. До конца 2021 года правительство планирует оборудовать еще 2000 мест для больных Covid-19.