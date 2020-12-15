«Яндекс. Музыка» назвал любимую музыкальную группу петербуржцев

Музыкальный сервис «Яндекса» подвел итоги уходящего года и показал, что наиболее часто слушают пользователи.

Так, согласно итогам, самой предпочитаемой русскоязычной группой у горожан Северной столицы стала «Король и Шут». Среди зарубежных исполнителей в топе оказалась немецкая метал-группа Rammstein.

Среди сольных исполнителей на вершине рейтинга оказался Макс Корж и The Weeknd. А вот среди исполнительниц петербуржцы предпочитают Билли Айлиш и Zivert.

Самой нашумевшей песней уходящего года, исходя из информации сервиса, стал хит «Девочка, танцуй».