В Петербурге не хватает оборудования для хранения вакцины от коронавируса

Стала известна причина, по которой в Северной столице медленно оборудуют прививочные пункты для вакцинации от Covid-19. Все дело в дефиците специальных холодильных камер.

«Почему так, казалось бы, долго мы развертываем эти прививочные пункты… В каждом прививочном пункте должно быть три морозильные камеры. Сейчас мы в срочном порядке закупаем 210 морозильных камер. Необходимо, чтобы была полностью соблюдена холодовая цепочка. От момента нахождения на нашей фарм-базе, до момента, когда будет выполняться прививка», — пояснил Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга.

По словам чиновника, сейчас в Санкт-Петербурге функционирует всего два пункта. Уже 16 декабря, в среду их станет 14. По заверениям вице-губернатора к концу месяца число пунктов вакцинации будет насчитывать порядка 70.