Задержан подозреваемый в надругательстве над 2 девочками в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейскими задержан житель Ростовской области, подозреваемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 11 декабря в полицию Всеволожского района обратилась женщина, заявившая о действиях сексуального характера в отношении своей девятилетней внучки. На следующий день о похожем случае сообщила другая женщина. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК России «Насильственные действия сексуального характера».

Вам будет интересно Полиция задержала педофила-эксгибициониста из Лесколово Полиция задержала мужчину, который демонстрировал свой половой орган малолетним в Лесколово. Им оказался 39-летний местный сантехник. А поймали его по камерам... 15.12.2020 195

Оперативники задержали 39-летнего подозреваемого в деревне Лесколово, он жил в одном подъезде с одной из пострадавших.