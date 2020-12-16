Пенсионерка из Мурино вспомнила, что в апреле лжебанкир украл у нее 112 тыс. рублей

В полицию Всеволожского района 15 декабря обратилась 67-летняя жительница Мурино. Еще 29 апреля 2020 года ее обокрал лжесотрудник банка.
Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником «Сбербанка». Мошенник сообщил пенсионерке, что якобы зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с ее счета.
Чтобы защитить сбережения, ему нужны были реквизиты банковской карты. Женщина поверила мошеннику и сообщила конфиденциальные сведения. После этого с ее счета списали 112 тысяч рублей.
Вам будет интересно
На видео видно, как мужчина со спущенной до подбородка маской подходит к кассе, где подготавливают его заказ. Уже находясь возле...
16.12.2020 42