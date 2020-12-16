Пенсионерка из Мурино вспомнила, что в апреле лжебанкир украл у нее 112 тыс. рублей

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 15 декабря обратилась 67-летняя жительница Мурино. Еще 29 апреля 2020 года ее обокрал лжесотрудник банка.

Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником «Сбербанка». Мошенник сообщил пенсионерке, что якобы зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с ее счета.

Чтобы защитить сбережения, ему нужны были реквизиты банковской карты. Женщина поверила мошеннику и сообщила конфиденциальные сведения. После этого с ее счета списали 112 тысяч рублей.

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16.12.2020 42
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