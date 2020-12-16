Около 2 тысяч коек для пациентов с COVID-19 развернут до конца года в Санкт-Петербурге

Около двух тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 развернут до конца года в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

«До конца года мы планируем открыть около двух тысяч коек в Санкт-Петербурге. Но, если петербуржцы не будут себя беречь, соблюдать правила, то этого тоже не хватит», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эргашев отметил, что власти планируют развернуть несколько корпусов госпиталя в «Ленэкспо», ввести в строй 8 корпус. На очереди введение в строй построенного корпуса госпиталя ветеранов войны, введение больничных мощностей в Колпино.

По словам Эргашева, на данный момент доля свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге составляет 4%. Медицинскую помощь горожанам с COVID-19 оказывают 22 учреждения, 11 151 койка развёрнута.

В отделениях реанимации находятся 702 человека, из них на аппаратах ИВЛ – 408 человек.

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