Ленобласть сохраняет лидерство в рейтинге инвестиционной привлекательности

В 2020 году, как и в 2019, Ленинградская область заняла пятое место по показателю «инвестиционный риск»

Таковы итоги рейтинга, подготовленного агентством «Эксперт РА». В исследовании отмечается, что среди всех субъектов РФ, в 47 регионе минимальные риски для инвесторов в управленческой и финансовой сферах, а также развита инфраструктурная обеспеченность.

Инвестиционная привлекательность в рейтинге ежегодно оценивается по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Агентство экономического развития Ленобласти сопровождает 335 инвестпроектов с объемом инвестиций в 3,2 трлн рублей. Совокупный инвестиционный портфель российских агентств – 9,4 трлн рублей. Таким образом, суммарный объем инвестиций Ленобласти составляет треть от общероссийского.

Ранее мы рассказывали, что большинство компаний, входящих в Ассоциацию Европейского бизнеса, планируют продолжить инвестировать в Ленобласть. Согласно результатам ежегодного опроса членов Ассоциации Европейского бизнеса, 80% компаний удовлетворены инвестиционным климатом в регионе.