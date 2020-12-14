«Мама-предприниматель»: лучшей в Ленобласти стала владелица столярной мастерской из Луги

В Ленобласти завершилась ежегодная образовательная программа «Мама-предприниматель». Татьяне Чеглаковой она принесла грант в размере 100 тыс. рублей от титульного партнера – благотворительного фонда Amway.

В Ленобласти она проходит уже третий год подряд. Организаторы — комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства 47 региона, Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти и Ленинградская областная торгово-промышленная палата. Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» в 2019 году была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Принять участие в ней абсолютно бесплатно могут женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, состоящие на учете в службе занятости, которые только планируют открыть свое дело или занимаются предпринимательством не более года.

«О проекте узнала из Instagram. Точнее, мой муж, на которого оформлено наше ИП, сообщил мне в директ, что Фонд поддержки предпринимательства бесплатно научит основам бизнеса и есть возможность побороться за грант. Я сразу отправила заявку, и, так сказать, успела запрыгнуть в последний вагон. И когда мне позвонили из Фонда, я была безумно рада», — рассказала финалистка 2020 года Татьяна Чеглакова.

В этом году из всех заявок, поступивших на сайт проекта «Мама-предприниматель», были отобраны 35 участниц. За пять дней «студентки» прошли весь путь молодого бойца: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса дали начинающим бизнес-вумен необходимый минимум: поиск ниши и разработка концепции продукта, основы маркетинга и продвижения, финансовые и юридические нюансы ведения предпринимательской деятельности.

«Пять дней программы были очень насыщенными. Пролетели моментально. Четыре дня мощного обучение от крутых спикеров Дюковой Елены Владимировны и Петровой Ксении Михайловны. Много работы было в командах, на третий день — посещения действующего бизнеса. На пятый день защищали свои проекты», — поделилась с нами Татьяна.

В заключение курса каждая участница представила свой бизнес-план на конкурс, а это шанс выиграть грант в размере 100 000 рублей от благотворительного фонда Amway. В этом году удача улыбнулась владелице семейной столярной мастерской Holz из Луги — Татьяне Чеглаковой.

«С идеей проекта, с которым я пошла на программу, не было проблем. У нас уже есть своя столярная мастерская. Теперь, благодаря Фонду, наш проект обрёл большую четкость, верный вектор развития. Дальнейшие планы направлены на увеличение продаж, масштабирование бизнеса и автоматизацию производственных процессов. Грантовые деньги мы направим на приобретение оборудования, в частности — оборудование с ЧПУ, которое автоматизирует наши процессы и увеличит производительность», — рассказала о своих планах Татьяна.

Напомним, что женщины-предприниматели относятся к числу приоритетных групп бизнеса и могут получить в Фонде предпринимательства Ленобласти микрозаймы от 50 тыс. до 5 млн. рублей по сниженной процентной ставке. Фонд является единым окном для предпринимателей из различных сфер деятельности для получения региональных и федеральных мер поддержки.

В 2019 году победителем проекта «Мама-предприниматель» стала Анастасия Дараган из Кировского района и ее «Клуб английского языка Gooseberry (крыжовник)». В 2018 году первое место на конкурсе заняла концепция Анны Лазутиной по производству сувенирной продукции «Слобода».

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.