«Мама-предприниматель»: лучшей в Ленобласти стала владелица столярной мастерской из Луги

В Ленобласти завершилась ежегодная образовательная программа «Мама-предприниматель». Татьяне Чеглаковой она принесла грант в размере 100 тыс. рублей от титульного партнера – благотворительного фонда Amway.
В Ленобласти она проходит уже третий год подряд. Организаторы — комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства 47 региона, Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти и Ленинградская областная торгово-промышленная палата. Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» в 2019 году была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Принять участие в ней абсолютно бесплатно могут женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, состоящие на учете в службе занятости, которые только планируют открыть свое дело или занимаются предпринимательством не более года.
В этом году из всех заявок, поступивших на сайт проекта «Мама-предприниматель», были отобраны 35 участниц. За пять дней «студентки» прошли весь путь молодого бойца: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса дали начинающим бизнес-вумен необходимый минимум: поиск ниши и разработка концепции продукта, основы маркетинга и продвижения, финансовые и юридические нюансы ведения предпринимательской деятельности.
В заключение курса каждая участница представила свой бизнес-план на конкурс, а это шанс выиграть грант в размере 100 000 рублей от благотворительного фонда Amway. В этом году удача улыбнулась владелице семейной столярной мастерской Holz из Луги — Татьяне Чеглаковой.
Напомним, что женщины-предприниматели относятся к числу приоритетных групп бизнеса и могут получить в Фонде предпринимательства Ленобласти микрозаймы от 50 тыс. до 5 млн. рублей по сниженной процентной ставке. Фонд является единым окном для предпринимателей из различных сфер деятельности для получения региональных и федеральных мер поддержки.
В 2019 году победителем проекта «Мама-предприниматель» стала Анастасия Дараган из Кировского района и ее «Клуб английского языка Gooseberry (крыжовник)». В 2018 году первое место на конкурсе заняла концепция Анны Лазутиной по производству сувенирной продукции «Слобода».
Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.