Четырехмесячный мальчик получил страшные травмы головы под Выборгом

Четырехмесячный ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии Детской областной больницы из ЦРБ Выборга 15 декабря. Его состояние оценивается как тяжелое.

Врачи диагностировали перелом теменной кости и гематомы обеих сфер мозга. По словам его 17-летней матери, 11 декабря у мальчика начались судороги, после чего он был госпитализирован в ЦРБ Выборга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Отцу ребенка 24 года. В 2019 году он был осужден на три года условно за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.