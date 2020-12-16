В Ленобласти проверят магазины после жалоб на завышенные цены

Александр Дрозденко поручил разобраться с завышением цен на имбирь после того, как на это пожаловалась местная жительница.

По ее словам, имбирь в магазинах стоит порядка 500-600 рублей и это ненормально. Губернатор Ленобласти в своем Instagram-аккаунте пообещал уже на этой неделе провести рейды по магазинам, пишет «Peterburg2».

Напомним, впервые цены на имбирь взлетели в апреле этого года, когда появились слухи о том, что он якобы исцеляет от коронавируса. Стоимость достигала до 2,5 тысяч рублей. Но в УФАС тогда не увидели нарушений, потому что он не является продуктом первой необходимости, а значит специалисты не могут ходатайствовать о снижении цен.