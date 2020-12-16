Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличилось в семь раз

В каждом из них будут прививать по 40 человек в день.

Комздрав заявил, что число пунктов вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге увеличилось с двух до четырнадцати, то есть в семь раз. Каждый день в одном пункте будет прививаться до 40 человек.

«Все упомянутые пункты готовы к работе и укомплектованы всем необходимым. В ближайшие дни туда будет доставлена вакцина с Фармбазы. Часть из них с пятницы начнет прививать группы риска», — рассказали в Комздраве.

Как сообщает «Фонтанка», пункты находятся в разных районах Петербурга. Их создали на базе прививочных кабинетах в районных поликлиниках.