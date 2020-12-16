В Мурино из полыхающей многоэтажки эвакуировали 16 человек, одного спасли

Сообщение о пожаре на шоссе в Лаврики в Мурино поступило около 16 часов 16 декабря — горела квартира на последнем этаже 17-этажного жилого дома.

Огонь на площади 30 квадратных метров ликвидировали 20 человек, задействованы были пять единиц техники. Из горевшей квартиры удалось спасти одного человека, врачи зафиксировали у него отравление угарным газом. Еще 16 человек эвакуировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Фото: группа "За социальное Девяткино" во "ВКонтакте"