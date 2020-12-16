В Еврейской автономной области 31 декабря объявлено выходным днем

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители автономии последний день уходящего года проведут дома. Соответствующее распоряжение подготовило правительство области.

«В соответствии с распоряжением губернатора Еврейской автономной области от 16.12.2020 №411-рг, 31 декабря 2020 года объявлен нерабочим днем», — сообщили в администрации ЕАО.

Ранее, Депутат Госдумы просил Сергея Вострецова просил Александра Беглова объявить 31 декабря в Санкт-Петербурге выходным, однако об окончательном решении губернатора пока ничего не известно.

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10.12.2020 254

На данный момент выходной день 31 декабря объявлен уже в 20 регионах страны.

 

 

 

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