В Пулково пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Лайнер, совершавший перелет из аэропорта Домодедова, из-за технической неисправности был вынужден приземлиться в Петербурге.
Об происшествии стало известно от пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы».
«В 20:03 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет Boeing 737 из Домодедово. На его борту находились 69 пассажиров. Во время полёта была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования. Службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна», — говорится в сообщении.
Сообщается, что пассажиры отделались легким испугом. Пулково работает в прежнем режиме.