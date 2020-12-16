В Пулково пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Лайнер, совершавший перелет из аэропорта Домодедова, из-за технической неисправности был вынужден приземлиться в Петербурге.

Об происшествии стало известно от пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«В 20:03 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет Boeing 737 из Домодедово. На его борту находились 69 пассажиров. Во время полёта была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования. Службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна», — говорится в сообщении.