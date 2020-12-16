Физкультурно-оздоровительному комплексу в Сланцах дали разрешение на ввод в эксплуатацию

Заброшенное здание площадью более 2,5 тысяч квадратных метров откроется в скором будущем.

В Сланцах ФОК получил от Комитета государственного строительного надзора государственной экспертизы Ленинградской области разрешение на ввод на эксплуатацию. Строительство объекта возле школы № 3 по улице Грибоедова началось еще в 2014 году, но подрядчик забросил дело. В прошлом году проект скорректировали.

Теперь объект площадью более 2,5 тысяч квадратных метров и прилегающая к ней территория полностью соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщает Online47.