Boeing 737 из Москвы приземлился в «Пулково» в связи с неисправностью оборудования

Самолёт Boeing 737 из «Домодедово» приземлился в аэропорту «Пулково», во время полёта на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом «Пулково».

«Сегодня в 20:03 в аэропорту «Пулково» совершил благополучную посадку самолёт Boeing 737 из «Домодедово». На его борту находились 69 пассажиров. Во время полёта была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования», — сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Сейчас «Пулково» работает в штатном режиме.