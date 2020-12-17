Видео: пыточную, в которой цыгане держали раба-десантника, обнаружили в Новом Девяткино

С августа по декабрь 2020 года в квартире в Новом Девяткино Всеволожского района удерживали в рабстве 42-летнего десантника-инвалида. Его использовали для попрошайничества.

Михаил потерял обе ноги в чеченской кампании. Проживал в Нижнем Новгороде. Однажды под предлогом уважения к боевым заслугам его сильно напоили алкоголем неизвестные. Очнулся в незнакомой квартире.

Те, кто его споил, оказались цыганами. Они приказали собирать милостыню на улицах Петербурга. Если он отказывался, его били. С ним находился еще один раб – из Тулы. Спас Михаила волонтер движения «Альтернатива», который сообщил в полицию.