Усиление санитарных мер вызовет рост цен на поездки по России на 10-25% — эксперты

Большинство экспертов в туристической отрасли опасаются, что ужесточение требований к санитарно-эпидемиологической безопасности приведёт к увеличению стоимости поездок по стране на 10-25%, сообщили в пресс-службе конкурса «Мастера гостеприимства».
Организаторы конкурса провели исследование, в котором приняли участие свыше 530 финалистов и экспертов первого сезона конкурса.
Кроме того, участники опроса прогнозируют изменения и в экономическом поведении туристов.
Что же касается наиболее предпочтительных видов отдыха у россиян в 2021 году, то опрашиваемые выделили несколько вариантов. Наиболее популярным видом отдыха у россиян в 2021 году останется пляжный отдых. Далее в порядке убывания: лечебно-оздоровительный туризм, экологический туризм, экскурсионный туризм. Замыкают пятёрку индивидуальные туры по запросам клиентов.
«Мастера гостеприимства» уверены, что во внутреннем туризме самыми востребованными у россиян останутся классические направления отдыха: черноморские курорты, Кавказские Минеральные воды, Москва и Санкт-Петербург. При этом более 21% из опрошенных считают, что самыми популярными будут короткие туры на небольшие расстояния – даже относительная безопасность отдыха после пандемии выйдет на первый план.