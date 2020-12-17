Усиление санитарных мер вызовет рост цен на поездки по России на 10-25% — эксперты

Большинство экспертов в туристической отрасли опасаются, что ужесточение требований к санитарно-эпидемиологической безопасности приведёт к увеличению стоимости поездок по стране на 10-25%, сообщили в пресс-службе конкурса «Мастера гостеприимства».

Организаторы конкурса провели исследование, в котором приняли участие свыше 530 финалистов и экспертов первого сезона конкурса.

«82% экспертов «Мастеров гостеприимства» прогнозируют изменение цен на отдых внутри России: они говорят о возможном росте цен от 10 до 25% на турпоездки из-за ужесточившихся требований к санитарно-эпидемиологической безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники опроса прогнозируют изменения и в экономическом поведении туристов.

«Более 40% опрошенных посчитали, что люди будут стараться экономить, выбирая как более короткие туры, так и более дешёвые гостиницы. Интересно, что 32% экспертов придерживаются противоположного мнения, полагая, что туристы будут выбирать более безопасные продукты и направления, даже при увеличении их стоимости», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Что же касается наиболее предпочтительных видов отдыха у россиян в 2021 году, то опрашиваемые выделили несколько вариантов. Наиболее популярным видом отдыха у россиян в 2021 году останется пляжный отдых. Далее в порядке убывания: лечебно-оздоровительный туризм, экологический туризм, экскурсионный туризм. Замыкают пятёрку индивидуальные туры по запросам клиентов.

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«Мастера гостеприимства» уверены, что во внутреннем туризме самыми востребованными у россиян останутся классические направления отдыха: черноморские курорты, Кавказские Минеральные воды, Москва и Санкт-Петербург. При этом более 21% из опрошенных считают, что самыми популярными будут короткие туры на небольшие расстояния – даже относительная безопасность отдыха после пандемии выйдет на первый план.