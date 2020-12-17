Трое осужденных самовольно ушли из исправительного центра под Санкт-Петербургом

Трое осуждённых самовольно покинули исправительный центр неподалёку от ИК-5 в Колпинском районе Петербурга, но в розыск их пока не объявили, сообщила руководитель пресс-центра УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Юлия Алешина.
«Сегодня ночью трое осуждённых самовольно покинули участок исправительного центра, находящийся рядом с ИК-5. Они не являются заключёнными, самостоятельно ходят на работу, могут пользоваться средствами мобильной связи. Данный факт побегом не является», — сказала Юлия Алешина.
По ее словам, у осуждённых есть 24 часа на то, чтобы вернуться, иначе их объявят в розыск.
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09.12.2020 339
«Исправительный центр — это специализированное учреждение, предназначенное для отбывания наказания лицами, осуждёнными, приговорёнными к принудительным работам без лишения свободы», — отметила Алешина.