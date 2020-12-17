Наркоторговца в международном розыске экстрадировали из Ленобласти в Эстонию

Из России в Эстонию экстрадировали 41-летнего мужчину, который пять лет назад сбежал из тюрьмы и находился в международном розыске.

Мужчину задержали летом 2019 года в Санкт-Петербурге. В розыске он находился с осени 2015 года. Тогда она вместе с подельником сбежал из тюрьмы в городе Таллин, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.

Преступника передали сотрудникам Интерпола 15 декабря в пункте пропуска «Ивангород – Нарва».