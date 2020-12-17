Мигрант из Узбекистана приехал в веревочный парк у Сертолово и умер

В полицию Всеволожского района 16 декабря около 14:00 сообщили о гибели 46-летнего гражданина Узбекистана на территории веревочного парка в садоводстве Поляны.
По словам сторожа, 16 декабря его знакомый приехал к нему и расспрашивал о вакансиях. Через два часа он пожаловался на плохое самочувствие. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Установлено, что гражданин Узбекистана выпивал алкогольные напитки накануне гибели, 15 декабря. Точные причины смерти установит экспертиза.
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