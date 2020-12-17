Трое заключенных убежали из ИК-5 в Петербурге

Как сообщает Anews, из ИК-5 в поселке Металлострой (входит в состав Колпинского района Санкт-Петербурга) самовольно ушли трое заключенных – Олег Мельников, Алексей Солодов и Денис Степин.

В МВД не рассматривают инцидент как побег. С юридической точки зрения мужчины отбывают наказание в виде общественных работ и могут покидать территорию ИК по заявлению.

Поскольку все произошло без заявления и сопровождалось актами вандализма (выломаны окно и двери), их поступок классифицируется как «самовольный уход».