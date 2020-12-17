Путин пока не сделал прививку от коронавируса

Но пообещал сделать прививку от COVID-19 при первой возможности.

При этом Владимир Путин поддерживает идею массовой вакцинации и считает ее действенным способом борьбы с эпидемией, об этом он заявил на большой пресс-конференции.

Сейчас главная задача — провести вакцинацию внутри страны. Для этого будут наращиваться технологические возможности предприятий и объемы производства. При этом России ничего не мешает производить вакцину и за рубежом, но в приоритете — россияне.

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Напомним, что в Ленобласти началась массовая вакцинация от COVID-19. Первые 20 медработников уже получили первую инъекцию отечественной вакцины, до конца недели от COVID-19 будет вакцинировано до 500 медработников региона.