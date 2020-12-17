Да будет свет: в Ленобласти построили 21 километр линий искусственного освещения вдоль дорог

Таких показателей областным дорожника удалось достичь за год. «Ленавтодор» уже заключил контракты на строительство освещения в 19 городах и поселках в 2021 году.

Фонари теперь освещают путь автомобилистам и пешеходам в Соколинском, Карасевке, Полянах, Сашино, Новом Калище, Новой Буре, Романовке, Большом Куземкино и Краколье. Завершается монтаж освещения в Волосово и Рабитицах.

«Существующие нормативы предусматривают, что освещение ставится только в пределах населенных пунктов с возможностью выхода за его границы не больше чем на сто метров», — напомнили в «Ленавтодор».

В следующем году дорожники планируют смонтировать освещение в 19 городах и поселках, а также выполнить проектные работы для последующего монтажа искусственного света в еще 46 населённых пунктах.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу ГКУ «Ленавтодор» завершается разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти (ПКРТИ). ПКРТИ определит приоритеты развития дорог и общественного транспорта в 47 регионе на ближайшие 15 лет. Отметим, что в формировании ПКРТИ участвовали жители Ленобласти, именно от них поступило 553 обращений, большая часть из которых пришла из Мурино, Кудрово и Бугров. В сентябре специалисты открыли для всех желающих ознакомительный доступ к цифровой карте транспортной системы и принимали заявки.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».