«Это вам кто обещал, Путин?»: нахамившим жителю Волосово чиновником оказался сотрудник ПФР

Как сообщал ivbg.ru, в ходе пресс-конференции Владимир Путин обратил внимание на письмо жителя Волосово, который пожаловался на поведение местных чиновников.

Анатолий Николаевич Терехов рассказал, что местный чиновник в беседе с ним сказал: «Это вам кто обещал, Путин? Вот к нему и обращайтесь, я вам не обещал».

Анатолий Терехов и обратился. Вместе с этим рассказав о поведении чиновника.

«В семье не без урода. А по поводу того, кто так с вами обращался — мы попытаемся выяснить. Попрошу губернатора, чтобы он разобрался», — сказал Путин.

Обстоятельства происшествия были установлены в течении нескольких минут после обращения. Подобным образом Терехову ответил чиновник, работающий в Пенсионном Фонде России. Вопрос Терехова касался повышения пенсий.