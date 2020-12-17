«Путин обещал, к нему и обращайтесь»: хамство чиновника возмутило жителя Волосово

В ходе пресс-конференции Владимир Путин обратил внимание на письмо жителя Волосово, который пожаловался на поведение местных чиновников.

Анатолий Терехов рассказал, что местный чиновник в беседе с мужчиной сказал: «Это вам кто обещал, Путин? Вот к нему и обращайтесь, я вам не обещал». Примечательно, что до этого обсуждали присуждение награды чиновнику из Рязанской области, который, рискуя своей жизнью, вывел из огня несколько человек.