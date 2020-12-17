Путин рассказал о возможности новых выплат на детей в 2021 году

Автор: Сергей Агутин
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В ходе пресс-конференции президент России сообщил, что не исключает возможность новых выплат на детей в 2021 году.

«По поводу новых выплат. Мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит. Думаем и о возможности новых выплат. Я об этом тоже чуть попозже скажу», – заявил Владимир Путин

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин обратил внимание на письмо жителя Волосово, который пожаловался на поведение местных чиновников.

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17.12.2020 73
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