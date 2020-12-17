Президент отметил, что для таких целей предпочитает выбирать рассказы российских и советских авторов.
В четверг, 17 декабря, российский президент Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Во время мероприятия через колл-центр ему поступил вопрос от жительницы Екатеринбурга Елены Воронцовой — она поинтересовалась, какие книги глава государства читает своим внукам.
Он ответил, что отдает предпочтение произведениям российских и советских писателей.
«Маршака, например — Двенадцать месяцев. Есть и другие хорошие произведения наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — ответил Путин.