Студент из Ленобласти стал бронзовым призер Всероссийского молодежного кубка по менеджменту

Автор: Гузель Галимова
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Студент областного Государственного института экономики, финансов, права и технологий Алексей Жемчугов стал бронзовым призером молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!»

Во время соревнований участники с помощью специального бизнес-симулятора примерили на себя роль руководителей компании и принимали стратегические решения для дальнейшего ее развития. Всего на отборочный тур было подано более 120 тысяч заявок, финалистами стали 157 студентов.

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17.11.2020 250
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