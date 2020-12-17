Студент из Ленобласти стал бронзовым призер Всероссийского молодежного кубка по менеджменту

Студент областного Государственного института экономики, финансов, права и технологий Алексей Жемчугов стал бронзовым призером молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!»

Во время соревнований участники с помощью специального бизнес-симулятора примерили на себя роль руководителей компании и принимали стратегические решения для дальнейшего ее развития. Всего на отборочный тур было подано более 120 тысяч заявок, финалистами стали 157 студентов.