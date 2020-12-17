Мать из Мурино стала фигуранткой уголовного дела после избиения двух дочерей

В отношении жительницы Мурино возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее ivbg.ru сообщал, что заявление в полицию на женщину подала ее собственная мать, обеспокоенная судьбой внучек. По ее словам, их воспитанием занимается она, а их 37-летняя мать ведет асоциальный образ жизни и избивает детей, которые после частых конфликтов уходят из дома и сидят в подъезде. Иногда детям приходилось ночевать на одном диване с маминым любовником.

Несовершеннолетние были госпитализированы в медицинское учреждение: у них диагностированы многочисленные ссадины.

В ходе проверки было установлено, что мать девочек уже привлекалась к административной ответственности по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, сообщает пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.