Петербуржец украл топливо на 8,5 млн рублей. Заведено уголовное дело

В Ленобласти предъявлено обвинение уроженцу Петербурга, который в сговоре с другими лицами похитил дизельное топливо в особо крупном размере.

О краже горючего небывалых масштабов сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти. Следствие выяснило, что в 2018 году преступник договорился с третьими лицами о краже горючего прямо из нефтепровода. Сообщники сделали врезку в трубу, по которой дизель поступал в Новгородскую область.

Общая сумма ущерба составила почти 8,5 млн рублей. Материалы уголовного дела находятся во Всеволожском суде.