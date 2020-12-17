Видео: Юрий Гальцев подрался с клоуном

Артист клоунады и эстрады Юрий Гальцев в шуточной форме повздорил со своим коллегой Юрием Михайликом, исполняющий роль клоуна.

Шоумен в своем инстаграме опубликовал видео, где ругает и держит за шею другого артиста. Причиной «гнева» Гальцева стало то, что его коллега не может запомнить «всего две строчки».