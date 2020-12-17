Видео: Юрий Гальцев подрался с клоуном

Артист клоунады и эстрады Юрий Гальцев в шуточной форме повздорил со своим коллегой Юрием Михайликом, исполняющий роль клоуна.
Шоумен в своем инстаграме опубликовал видео, где ругает и держит за шею другого артиста. Причиной «гнева» Гальцева стало то, что его коллега не может запомнить «всего две строчки».
«Ты тот клоун, который каждый день начинается заново! Как ты пришёл сегодня на спектакль? Как ты вчера сыграл Гришковца — так же у тебя два предложения, а ты не запомнил! Ты похож на Юрия Куклачёва! И работать тебе с кошаками! — уколол Михайлика актёр», — говорит артист на видео своему оппоненту.