Финская сауна попала в список Юнеско

Национальная финская сауна удостоилась попасть в культурное наследие Юнеско. Об этом заявило министерство культуры Финляндии.

«Купание в сауне является неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников, а также благополучия и образа жизни финнов, а также подчеркивает равенство и взаимное уважение между людьми. Традиция сауны – первый элемент Финляндии в Списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это сделает нашу сауну еще более известной во всем мире и уже повышает осведомленность о нашей культуре сауны во всем мире», — поделилась Анника Саарикко, министр науки и культуры.

Посещение сауны в Финляндии является общенациональной традицией. Порядка 90 % населения страны стабильно один раз в неделю ходят на парные процедуры. Общее количество саун в стране насчитывает около 3 млн при населении в 5,5 млн человек.