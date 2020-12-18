Решение провести матч РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» без зрителей верное — Николай Валуев

Решение провести матч чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в Северной столице при пустых трибунах абсолютно верное, сказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы России Николай Валуев.

«Зенит» примет «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги в среду. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Петербурге власти города согласовали присутствие зрителей только в изолированных ложах.

«Противостояние «Зенита» и «Спартака» — это хорошо, здесь всегда интрига есть. Это давние соперники, мои симпатии на стороне «Зенита», я желаю ему победы сегодня, безусловно. Абсолютно правильное решение было принято провести этот матч без зрителей. Было бы странно выдерживать ограничения в одном, не выдерживая их в другом месте. Все бы тогда кивали на этот матч и имели бы моральное право таким образом оправдывать какие-то свои действия», — сказал Валуев по телефону.