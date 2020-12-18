Ущерб от заключенных, звонящих из учреждений ФСИН, составил в 1,8 млрд рублей

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на президента российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрия Жданова
По словам эксперта, количество мошеннических звонков в 2020 году, зарегистрированных в России с территорий колоний и следственных изоляторов ФСИН, из общего объема составляет 3%. Ущерб от них составил 1,8 миллиарда рублей.
Всего с начала 2020 года в России от действий киберпреступников пострадали 287 тысяч россиян. Ущерб превысил 68 миллиардов рублей.
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18.12.2020 30