Ущерб от заключенных, звонящих из учреждений ФСИН, составил в 1,8 млрд рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на президента российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрия Жданова

По словам эксперта, количество мошеннических звонков в 2020 году, зарегистрированных в России с территорий колоний и следственных изоляторов ФСИН, из общего объема составляет 3%. Ущерб от них составил 1,8 миллиарда рублей.

Всего с начала 2020 года в России от действий киберпреступников пострадали 287 тысяч россиян. Ущерб превысил 68 миллиардов рублей.

Вам будет интересно
Ущерб от заключенных, звонящих из учреждений ФСИН, составил в 1,8 млрд рублей фсин, Россия, мошенничество
Житель Выборга угрожал взорвать полицию
В ночь на 17 декабря по номеру 112 позвонил неизвестный и сообщил, что собирается «взорвать полицию». Звонивший отказался представиться, однако рассказал, что звонок совершает из СОШ № 8. Также...
18.12.2020 30
Автор