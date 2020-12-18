Житель Выборга угрожал взорвать полицию

В ночь на 17 декабря по номеру 112 позвонил неизвестный и сообщил, что собирается «взорвать полицию».

Звонивший отказался представиться, однако рассказал, что звонок совершает из СОШ № 8. Также он назвал адрес родственницы, у которой проживает.

Телефонного хулигана нашли и задержали – им оказался 22-летний житель Выборга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.