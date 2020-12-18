Фото: наркодилеры-закладчики задержаны в Петербурге

Задержаны двое мужчин и женщина. Они занимались распространением синтетического наркотика через интернет с помощью закладок.

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Организатором являлся 27-летний мужчина. При обыске по месту жительства на проспекте Авиаконструкторов изъято 400 г синтетического наркотика, весы, упаковочный материал.

Администратором интернет-магазина являлась 23-летняя девушка. Из ее квартиры на улице Хошимина изъяты три упаковки с синтетическим наркотиком общей массой около 10 г, а также весы и упаковочный материал.

Последним задержанным оказался 32-летний закладчик. Установлена причастность задержанных к четырем фактам сбыта наркотиков. Также выявлены пять закладок.