Фото: наркодилеры-закладчики задержаны в Петербурге

Задержаны двое мужчин и женщина. Они занимались распространением синтетического наркотика через интернет с помощью закладок.
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18.12.2020 53
Организатором являлся 27-летний мужчина. При обыске по месту жительства на проспекте Авиаконструкторов изъято 400 г синтетического наркотика, весы, упаковочный материал.
Администратором интернет-магазина являлась 23-летняя девушка. Из ее квартиры на улице Хошимина изъяты три упаковки с синтетическим наркотиком общей массой около 10 г, а также весы и упаковочный материал.
Последним задержанным оказался 32-летний закладчик. Установлена причастность задержанных к четырем фактам сбыта наркотиков. Также выявлены пять закладок.