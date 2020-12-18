Вандалы разбили украшения на новогодней елке в Гатчине

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Вандалы сорвали с 12-метровой ели на Театральной площади почти 30 елочных шаров. Часть игрушек была разбита и раскидана по площади, часть украдена.

В местной администрации рассказали, что вандалы ежегодно портят новогодние украшения в городе. В частности, неоднократно приходилось чинить светодиодную карету с лошадьми у Ингербургских ворот, восстанавливать елку на Аэродроме. 

Вандалы разбили украшения на новогодней елке в Гатчине новогодняя елка, Ленобласть, Гатчинский район, Гатчина, вандалы
Вандалы разбили украшения на новогодней елке в Гатчине новогодняя елка, Ленобласть, Гатчинский район, Гатчина, вандалы
Вандалы разбили украшения на новогодней елке в Гатчине новогодняя елка, Ленобласть, Гатчинский район, Гатчина, вандалы

Администрация просит свидетелей подобных действий хулиганов незамедлительно сообщать об этом в полицию, чтобы нарушителей можно было поймать “по горячим следам”.

Вам будет интересно
Вандалы разбили украшения на новогодней елке в Гатчине новогодняя елка, Ленобласть, Гатчинский район, Гатчина, вандалы
Полиция в Санкт-Петербурге ищет вандалов, потушивших снегом Вечный огонь на Марсовом поле
Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают двух человек, которые потушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу...
17.12.2020 101
Автор