Вандалы разбили украшения на новогодней елке в Гатчине

Вандалы сорвали с 12-метровой ели на Театральной площади почти 30 елочных шаров. Часть игрушек была разбита и раскидана по площади, часть украдена.

В местной администрации рассказали, что вандалы ежегодно портят новогодние украшения в городе. В частности, неоднократно приходилось чинить светодиодную карету с лошадьми у Ингербургских ворот, восстанавливать елку на Аэродроме.

Администрация просит свидетелей подобных действий хулиганов незамедлительно сообщать об этом в полицию, чтобы нарушителей можно было поймать “по горячим следам”.