Суд заблокировал два сайта, продававших липовые справки в Петербурге и Ленобласти

Петродворцовый суд Петербурга принял решение заблокировать два сайта, которые торговали липовыми медицинскими справками, в том числе об отсутствии коронавирусной инфекции.

За определенную сумму жители Петербурга и Ленобласти могли на этих сайтах приобрести нужные результаты анализов для детей и взрослых, различные медицинские заключения и прочее. Липовые документы изготавливали за один день без посещения медучреждений и личного осмотра врача, при необходимости задним числом.

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В суд с административными исками обратился прокурор Ломоносовского района Ленобласти. Суд удовлетворил требования прокурора, доступ на оба сайта уже невозможен.