Сотрудники Госэконадзора избавились от несанкционированной свалке по улице Железнодорожной объемом в тысячу кубических метров.

В Приозерске ликвидировали незаконную свалку объемом в тысячу кубических метров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ленобласти.

Гора мусора, местами достигавшая 1,8 метра в высоту, находилась за домом № 42 по улице Железнодорожная, в 100 метрах от реки Вуокса. В основном она состояла из строительных отходов, золошлаковой смеси, древесной щепы и тому подобного.

Надлежащие меры приняла Администрация Приозерского района, после чего сотрудники Госэконадзора к декабрю текущего года полностью избавились от мусора: отходов было так много, что их вывозили в два этапа. Теперь на месте свалки планируют создать парковую зону эту зону включили в список территорий, нуждающихся в благоустройстве.