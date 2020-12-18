Медиков Ленобласти и оборонщиков Петербурга призывают на забастовку – СМИ

Как сообщает издание online47.ru, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области активизировались профсоюзные комитеты, которые предлагают медицинским работникам и сотрудникам оборонных предприятий отстаивать свои права с помощью итальянской забастовки.

Итальянская забастовка – это форма протеста, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы. То есть классическая итальянская забастовка невыгодна в первую очередь работодателям, и только во вторую – потребителям товаров и услуг.

В материале издания идет речь о неназванной «уборщице», работающей или работавшей, исходя из фотоматериалов online47.ru, во «Всеволожской КМБ». Сотрудница при содействии медицинского профсоюза «Солидарность» с головным офисом в Москве публиковала видео- и фотоматериалы, компрометирующие больницу и обличающие ненадлежащие условия труда.

Также в материале говорится о неназванном заводе в Санкт-Петербурге. Упоминается лишь, что предприятие имеет отношение к оборонному комплексу страны. По данным издания, среди рабочих завода распространяется газета, в которой также призывают отстаивать свои права с помощью забастовки.

В попытке объединить эти два факта редакция online47.ru с некоторыми оговорками делает предположение, что призыв сотрудникам учреждений отстаивать свои права с помощью итальянской забастовки – «разворот на атаку».

«Но вот если к истории как к уроку отнестись, то тут сразу и приходит на ум незатейливый такой вопрос: а точно ли просто так эти цели для информационно-психологической атаки выбраны? Медицина. Оборонка. Что следующее?», – задается вопросом автор поста

И тут же себе отвечает: «Честно, с удовольствием согласимся с каждым, кто нам скажет, что это мы тут конспирологию разводим».

Озабоченность автора можно понять, учитывая, что в Ленинградской области находятся две границы и стратегический объект – Усть-Луга. А что думаете вы? Не отвечайте. Просто подумайте.