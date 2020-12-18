На доме выдающегося лесничего Петра Антипова в Волхове установили памятную табличку

В Волхове на фасаде дома, где более 20 лет жил Герой социалистического труда, участник Великой Отечественной войны Петр Антипов, установили мемориальную табличку.

Табличку с именем и фото лесничего установили в день 100-летия с его дня рождения – 18 декабря. На торжественной церемонии присутствовали дочь и внуки Петра Антипова.

В январе 1945 «волховский Маресьев», как его называли земляки, был тяжело ранен — ему пришлось ампутировать конечности ног и рук. В 1947 году Петр Антипов вернулся в родном Волхов и почти 40 лет восстанавливал леса в родном районе, посадив сотни гектаров леса. Кроме того, старшина создал уникальную дубраву в южной части Волхова. Позже лесопарк, созданный в память о героизме бойцов 54 фронта, был назван в честь Петра Григорьевича.