74 новых случая коронавируса выявили в Сосновом Бору за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 3 208 жителей Соснового Бора.

Как сообщает главный государственный врач города, по данным на 17 декабря зафиксировано 74 новых случая коронавируса. Всего в Сосновом Бору выздоровели 1 482 человека (+102 за сутки).

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17.12.2020 106

В Ленобласти за последние сутки выявлены 235 новых случаев коронавируса.  Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.

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