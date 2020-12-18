Спасателям пришлось вызволять водителя из автомобиля после лобовой аварии во Всеволожске

ДТП произошло сегодня днем, 18 декабря, в микрорайоне Бернгардовка во Всеволожске.
По предварительным данным, столкнулись легковушки Mercedes и Toyota. В японском автомобиле оказался зажат водитель, спасателям пришлось доставать его при помощи гидравлического инструмента. С травмами его передали сотрудникам скорой помощи.
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17.12.2020 410