Спасателям пришлось вызволять водителя из автомобиля после лобовой аварии во Всеволожске

ДТП произошло сегодня днем, 18 декабря, в микрорайоне Бернгардовка во Всеволожске.

По предварительным данным, столкнулись легковушки Mercedes и Toyota. В японском автомобиле оказался зажат водитель, спасателям пришлось доставать его при помощи гидравлического инструмента. С травмами его передали сотрудникам скорой помощи.