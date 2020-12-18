В Петербурге нашли бывшего полицейского, скрывавшегося 2 года

Экс-полицейский находился в международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, Александр Свиридюк вместе со сослуживцем в сентябре 2017 года потребовал взятку у местного жителя в размере 3 млн рублей. За это взяткодателю пообещали не заводить на него уголовное дело.

Спустя почти четыре месяца, в декабре сообщники получили часть суммы – чуть больше миллиона рублей. В январе уже 2018 года пострадавший передал полицейским-взяточникам оставшуюся сумму, только уже в виде муляжа. После передачи взятки, сообщник Свиридюка был задержан опергруппой, а ему самому удалось скрыться.

В минувшие сутки, 17 декабря экс-полицейского задержали в Петербурге. Подельника осудили еще в начале 2019 года. Суд приговорил его к условному сроку.