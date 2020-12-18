Фото: на проспекте Обуховской обороны перевернулся внедорожник

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы поделились кадрами ДТП в социальных сетях. Водитель дорогого внедорожника не справился с управлением и чуть не угодил в Неву.

Информация о происшествии была опубликована в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте».

Фото: на проспекте Обуховской обороны перевернулся внедорожник скорая помощь, происшествие, Петербург, перевернулся авто, ДТП, дорогой автомобиль, авария
Фото: на проспекте Обуховской обороны перевернулся внедорожник скорая помощь, происшествие, Петербург, перевернулся авто, ДТП, дорогой автомобиль, авария
Фото: на проспекте Обуховской обороны перевернулся внедорожник скорая помощь, происшествие, Петербург, перевернулся авто, ДТП, дорогой автомобиль, авария
«На проспекте Обуховской обороны Тойота Ленд Крузер Прадо слетел с дороги и перевернулся, чуть не улетел в Неву. Водитель жив, девушка в скорой», — дал небольшой комментарий прохожий.

Судя по кадрам, ремонт дорогого внедорожника обойдется хозяину в приличную сумму.

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