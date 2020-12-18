Очевидцы поделились кадрами ДТП в социальных сетях. Водитель дорогого внедорожника не справился с управлением и чуть не угодил в Неву.

Информация о происшествии была опубликована в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте».

«На проспекте Обуховской обороны Тойота Ленд Крузер Прадо слетел с дороги и перевернулся, чуть не улетел в Неву. Водитель жив, девушка в скорой», — дал небольшой комментарий прохожий.

Судя по кадрам, ремонт дорогого внедорожника обойдется хозяину в приличную сумму.