Сотрудники Ленинградского областного суда ушли на самоизоляцию

Рассмотрение апелляций по гражданским делам суд Ленобласти перенес на следующий год. Все из-за коронавируса, которым заболела часть сотрудников ведомства.

На сайте Ленинградского областного суда появилось уведомление со следующим содержанием:

«…в связи с распространением COVID-19 и большим количеством заболевших судей судебной коллегии по гражданским делам, апелляционное рассмотрение гражданских дел переносится на 2021 год».

В объединенной пресс-службе судов области сообщили, что 10 из 22 судей находятся на больничном. Весь персонал сдал тесты на коронавирус. Об их результатах пока нет информации.