В Волхове закрыли аварийное здание художественной школы

Прекращение эксплуатации здания детской художественной школы имени Максимова привлекло много внимания со стороны общественности. Глава района озвучил причины такого решения.

Как отметил в своем Instagram Алексей Брицун, выведение из использования здания связано с его аварийным состоянием – школа слишком старая.

«Я вижу много беспокойств вокруг ситуации с переводом детей из здания художественной школы. Дорогие друзья, как вы знаете, недавно обвалился потолок в ДДЮТ на Кировском проспекте. По счастливой случайности никто не пострадал, так как это произошло во время каникул. После этого инцидента я поручил провести обследование здание школы Максимова 1939 года постройки, и ряд других примерно тех же лет. К сожалению, результаты заключения неутешительны», – подчеркнул Алексей Брицун.

Чиновник уточнил, что дворцец детского творчества продолжит обучать детей сразу после «…объединения школы искусств, музыкальной школы и самой художественной школы имени Максимова».