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МИД РФ: Россия предпримет меры в ответ на решение Финляндии снять запрет на ядерное оружие

Об этом заявила Мария Захарова.

Россия предпримет 6необходимые меры политического и военно-технического характера в ответ решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Принимая во внимание, что высшее политическое руководство в Хельсинки и финские компетентные ведомства неоднократно официально заявляли об отсутствии прямой военной угрозы для финнов со стороны России, тем более беспочвенным видится данное решение, несущее собой реальные угрозы национальной безопасности нашей страны, купирование которых потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера», — заявила Захарова.

Напомним, ранее в Финляндии отменили мораторий на ввоз, хранение и производство ядерного оружия. Соответствующий закон начнет действовать с 1 июля.

Фото на миниатюре: magnific

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Мария Захарова Россия Финляндия
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Стало известно, почему школьники в Петербурге не могут работать там, где хотят

Петербургские школьники активно ищут летнюю подработку, однако их запросы часто не совпадают с вакансиями, доступными несовершеннолетним по закону, сообщает «Бриф24».

Многие подростки хотят работать в общепите барменами, баристами или официантами. При этом несовершеннолетних нельзя допускать к работе с алкоголем и табаком, поэтому значительная часть таких вакансий для них закрыта.

Среди школьников также популярна работа курьером. Однако методические рекомендации Минтруда разрешают подросткам доставлять только легкие документы, а не товары, которые чаще всего требуются работодателям.

В 2025 году центры занятости Санкт-Петербурга трудоустроили 16,2 тысячи подростков. Чаще всего школьников направляли на подсобные работы, благоустройство территорий и в офисы.

Работодатели могут получить от города компенсацию до 22 тысяч рублей в месяц на зарплату каждого подростка и до 3 тысяч рублей на организацию рабочего места.

При этом эксперты отмечают, что бюрократические ограничения снижают интерес бизнеса к найму несовершеннолетних. Компании готовы брать школьников на простые должности, но не стремятся вкладываться в их обучение, поскольку подготовить специалиста за один сезон практически невозможно.

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