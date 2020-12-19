Вес созданных людьми вещей в мире превысил биомассу Земли

Каждые 20 лет суммарный вес всех произведённых человеком вещей удваивается. В начале XX века он составлял всего 3% от общей биологической массы планеты.

Израильские учёные заявили, что 2020 год стал особенным. Все дело в том, что именно в этом году суммарный вес изобретений человечества превысил массу самой «голубой планеты».

Каждые 20 лет суммарный вес всех произведённых человеком вещей удваивается. В начале XX века он составлял всего 3% от общей биологической массы планеты. Учёные провели сравнительный анализ масс изобретений и самой Земли, выбрав период от 1990 года и по нынешнее время.

Тот факт, что масса созданных предметов превысила вес всего живого на Земле, приводит к дисбалансу между искусственной и биологической массами. Учёные считают, что результаты исследования необходимо принять во внимание всему мировому сообществу. В конечном итоге не исключено, что однажды изобретения человечества вытеснят с планеты все живое.

Вам будет интересно Эксперты НАСА: к Земле летит астероид размером с авиалайнер Он окажется в ближайшей точке рядом с планетой 18 декабря. Специалисты НАСА предупредили о летящем к Земле астероиде с расчетным диаметром... 17.12.2020 319

Ранее сообщалось, что Земля оказалась самой дорогой планетой во Вселенной из ныне известных. Соответствующее заявление сделал ассистент профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз Грег Лафлин.